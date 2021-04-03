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Sampson kimdir? Hangi tarihte yaşadı ve ne zaman öldü?

03.04.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Nikos Sampson karakterinin tarihte kim olduğu merak ediliyor. Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA - B'nin liderlerinden olan Nikos Sampson hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Sampson hangi tarihte yaşadı ve ne zaman öldü? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

Sampson kimdir? Hangi tarihte yaşadı ve ne zaman öldü?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Sampson karakterinin tarihteki yeri araştırılıyor. EOKA-B isimli örgütün lideri olan Sampson kimdir ve ne zaman öldü? sorularına arama motorları üzerinden yanıt aranıyor. İşte, Kıbrıs'ta Yunan Cumhuriyeti kurmak isteyen Nikos Sampson hikayesi...

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

Nikos Sampson, 15 Aralık 1935 yılında Karbaz'ın Vasili köyünde dünyaya gelmiştir. EOKA-B isimli örgütün lideri olan Sampson, Yunanistan'daki Cunta Hükûmeti'nin de desteği ile 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'a karşı Rum Millî Muhafız Güçleri ile darbe yapmıştır.

Nikos Sampson'ın 'Ulusal Kurtuluş Hükûmeti' kurduklarını ve Kıbrıs'ta bir 'Yunan Cumhuriyeti' ilan edildiğini açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyeti garantörlük haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde, Kıbrıs Harekâtı'nı düzenlemesi üzerine görevinden istifa etti. Sampson 9 Mayıs 2001 yılında hayatını kaybetmiştir.

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın, İstanbul'da 7 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan Tayanç Ayaydın, kameraların karşısına ilk kez Aliye dizisinde geçti. 2009 senesinde Sakarya Fırat dizisinde rol alarak kariyerinde çıkış yaptı.

Tayanç Ayaydın, 2008 senesinde rol aldığı Ben Hopkins imzalı Pazar - Bir Ticaret Masalı ile 2008 Locarno Film Festivali'ne katılarak En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde baş rol oyuncularından olan Tayanç Ayaydın, ekip arkadaşları ile birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini izleyicilere gösterecek. Tayanç Ayaydın, dizide Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA - B'nin liderlerinden olan Nikos Sampson'u canlandırıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TMC Film'in yapımını; Erol Avcı'nın ise yapımcılığını üstlendiği, Emre Özdür ile Başar Başaran'ın elinden çıkan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu ise şu şekilde:

"1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Başrol oyuncularının canlandırdığı roller ise şu şekilde:

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Yunanistan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi

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