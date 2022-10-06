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Şampuan, deodorant, tıraş kremi, güneş yağı... Ne bulduysa içti, hastanelik oldu!

06.10.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Zafer Can Yıldız isimli şahıs, otobüs durağında fenalaştı. Vatandaşlar 112'yi arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Yıldız'ı şampuan içerken gördü. Şampuan, deodorant, tıraş kremi ve güneş yağı içtiği belirlenen Yıldız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İşte olayın detayları...

Şampuan, deodorant, tıraş kremi, güneş yağı... Ne bulduysa içti, hastanelik oldu!

Şaşkına çeviren olay, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre; otobüs durağında bir şahsın kaldırımda oturup şampuan içip fenalaştığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, Zafer Can Yıldız’ı şampuan içerken gördü.

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Şahsın oturduğu yerde bulunan boş şişe ve kutulardan, şampuanın yanı sıra tıraş kremi, deodorant ve güneş yağı da içtiği belirlenirken, polis ekipleri olay yerine ambulans istedi.

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Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsı güçlükle ambulansa alarak müdahalede bulundu. Yarı baygın vaziyetteki şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İHA

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antalya şampuan Deodorant
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