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Samsu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 01:07 | Son Güncelleme

Samsu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsmail Özyılmaz'ın kullandığı 19 BC 340 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu İkiztepe mevkisinde, Onur Altay Emirza idaresindeki 55 JA 929 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Hülya Ateş, Bahar Emirza ve Vedat Değer yaralandı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Vedat Değer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Onur Altay Emirza'nın bugün yapılacak düğünle evleneceği öğrenildi.

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Bafra ölü Samsun trafik kazası yaralı

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