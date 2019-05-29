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Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca Samsun’a tahsis edilen 10 adet yeni ambulansla 112 istasyonu sayısı 40’a, ambulans sayısı ise 73’e yükseldi.Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine verilen 10 adet yeni ambulansın hizmete başlama töreni gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca Samsun’a tahsis edilen 10 adet yeni ambulansla 112 istasyonu sayısı 40’a, ambulans sayısı ise 73’e yükseldi.
Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine verilen 10 adet yeni ambulansın hizmete başlama töreni gerçekleştirildi. Samsun Valiliği önünde gerçekleştirilen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, son yıllarda Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak büyük bir değişim ve gelişim içinde olduklarını söyledi. 2002 ve 2018 yılı hizmet verilerini kıyasladıklarında bu değişimi net bir şekilde görebildiklerini ifade eden Oruç, “2002 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibimiz sadece 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve bu istasyonlarda görev yapan toplam 5 ambulansla hizmet veriyordu. Bugün ise istasyon sayımız 40’a, ambulans sayımız yeni 10 ambulansımızla birlikte 73’e yükseldi. Bu 73 ambulansımız içinde 4X4 özellikte paletli araçlarımız, aynı anda 4 hastamızı nakledebileceğimiz 4 yataklı bir ambulansımız ve obez hastalarımıza özel obez ambulansımız da yer alıyor. Her geçen yıl büyüyen bu sağlık filomuzla 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibimiz geçtiğimiz 3 yılda 300 bin civarı hastamızı tarafından sağlık tesislerimize ulaştırdı” dedi.

“Sağlık hizmetlerinde büyük hassasiyet içerisindeyiz”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, insanların ambulans hizmetlerinden istifade etmesi noktasında büyük bir hassasiyet ve planlamanın ortaya konulduğunu belirterek, “Samsun’da 600’ün üzerinde çalışanı olan birim, 73 tane araçla hizmet veren birim, yüz binlerce insanımıza hizmet götüren birim sadece 112 acil birimimizdir. Ülkemizin kamu yönetimi noktasında insana verdiği değeri buradan anlamak lazım. Ama yetmiyor. Daha da ilerisine gitmeliyiz” diye konuştu.

“Samsun’da vakaya ulaşma süresi 10 dakikanın altında”
Samsun Valisi Osman Kaymak ise hastane inşaatlarının yoğun bir şekilde devam etiğini ifade ederek, “Tekkeköy hastane inşaatı başladı. Atakum’daki de yakında başlayacak. Şehir Hastanesi de inşallah planlanan şekilde olacak. Asıl hedefimiz Samsun’un sağlık turizminden en üst seviye de hizmet alan bir kent olması. Sağlık hizmetlerinin gerek özel hastaneler gerek kamunun verdiği hizmetlerde yüksek kalitede olmasını çok önemsiyoruz. 112 hizmetleri çok önemli. İlk müdahale hayat kurtarıyor. Ambulansın, haber verildikten ne kadar sürede olay yerine gidebildiği önemli. Bu süreler ölçülür. Samsun’da vakaya varış ortalama süremiz 10 dakikanın altında. İnşallah bu ambulanslarla daha da aşağıya ulaşacak bu süre. Kalp krizi gibi olaylarda ilk müdahale insanları hayata döndürüyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyelerince sağlık çalışanlarına yeni ambulansların anahtarları teslim edildi. Sonrasında ise Vali Kaymak, İl Sağlık Müdürü Oruç’tan yeni ambulanslar hakkında bilgi aldı. Törenin sonunda ise ambulanslar kortej halinde alandan ayrıldı.

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans

Samsun 112’ye 10 yeni ambulans
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