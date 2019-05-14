HABER

Samsun, 19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 00:43 | Son Güncelleme

Milli Mücadeleyi başlatmak için Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Athena ile Aslı Gökyokuş konser verdi

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Athena ile Aslı Gökyokuş konser verdi.

Etkinlikler, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle planlanan "19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temalı büyük halk yürüyüşünün ardından Tütün İskelesi'nde devam etti.

Tütün İskelesi'nde deniz üzerinde flyboard, havai fişek ve lazer eşliğinde su perdesi gösterileri sunuldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Yabancılar Pazarı önünde oluşturulan alanda Athena ile Aslı Gökyokuş sahne aldı.

Sanatçılar seslendirdikleri şarkılarla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattıOrdulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs 1919 athena Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gökyokuş kurtuluş mücadelesi Samsun

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.