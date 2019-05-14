Samsun, 19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutluyor

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Athena ile Aslı Gökyokuş konser verdi.

Etkinlikler, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle planlanan "19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temalı büyük halk yürüyüşünün ardından Tütün İskelesi'nde devam etti.

Tütün İskelesi'nde deniz üzerinde flyboard, havai fişek ve lazer eşliğinde su perdesi gösterileri sunuldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Yabancılar Pazarı önünde oluşturulan alanda Athena ile Aslı Gökyokuş sahne aldı.

Sanatçılar seslendirdikleri şarkılarla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

