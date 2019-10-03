Samsun 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Daire Başkanı Selami Duman, çalışan sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Gelişim ve değişim sürecini sağlıklı ve kalıcı olarak sürdürebilmek açısından çalışanların sağlığını korumak devletin önemli vazifelerindendir” dedi.

“Samsun 2. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sempozyumu” Atakum ilçesinde bir otelde yapıldı. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Grup iş birliğiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı İş Sağlığı Şube Müdürü Dr. Adem Çağlayan, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bakanlık temsilcileri, 81 ilden sağlık müdürleri ve çalışan sağlığı birim sorumluları, üniversite rektörleri ve özel sektörden çalışanlar katıldığı sempozyumda konuşan Selami Duman, çalışanların sağlığının korunup geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını mecburi hale getirdiğini belirtti. Duman, “İSG kapsamında verilen sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu alanda verilen sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir olması hem çalışanlarımız ve işverenlerimiz, hem de devletimiz açısından oldukça önemlidir. Çalışanlar açısından birincil olarak kendi sağlıkları korunmuş olacaktır. Her bir çalışanımız ya bir evlat ya bir anne ya bir baba ya bir kardeş veya daha üst pencereden baktığımızda bu ülkenin bir evladıdır. Bu yönüyle her bir vatandaşımızın sağlığının korunmasını önemseyen devletimiz elbette çalışanlarımızın da sağlığını önemsemekte ve bu alanda bir dizi mevzuat çıkarmış bulunmaktadır” diye konuştu.