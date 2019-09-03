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Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun’un 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısına tekli eğitime hazır durumda olacağını belirterek, "Şu an Samsun genelinde 14 bin dersliğimiz var.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun’un 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısına tekli eğitime hazır durumda olacağını belirterek, "Şu an Samsun genelinde 14 bin dersliğimiz var. 730 derslikle beraber tüm ikili öğretimi çözecek ve tüm okullarımızda normal öğretime geçecek süreci hep beraber yakalamış olacağız" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun’un tekli eğitime geçmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim planlamalarını okullar arasında bir takım değişimler dönüşümler yapmak suretiyle tekli eğitim hedefine gidecek şekilde Samsun’daki eğitim kurumlarına kurguladıklarını ifade eden Esen, "Özellikle hükumetimizin 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de normal eğitime geçilecek hedefinden sonra çalışma arkadaşlarımızla beraber Samsun’un bir fotoğrafını çıkarttık. Bundan 3 yıl önce tekli eğitim hedefi konulduğunda kaç derslik üretebiliriz diye düşündük ve önümüze bir plan koyduk. Bin 200 derslik üretirsek Samsun’da normal eğitime geçebiliriz sonucuna ulaştıktan sonra ummalı bir şekilde çalışmaya başladık. Bütün programlarımızı bu hedefe göre revize ettik. Şüphesiz modern bir eğitimin yapılabilmesi için mekanlar çok önemli bir konuma sahiptir. Mekanların ferahlığı, öğrencilerimiz okulu sevecek şekilde dizayn edilmesi, boyasından tutunda iç dizaynına ve sosyal mekanlarına kadar çocuğun her türlü öğrenmesini harekete geçirecek, her türlü merak duygusunu harekete geçirecek nitelikte olması çok önemlidir. Bu felsefeyi de önümüze koyarak biz ikili öğretimden kurtulabilmek için bir takım planlamalar yaptık" diye konuştu.

"Samsun için bir milat olacaktır"
Yatırım ve projeler hakkında da bilgi veren Esen, "2019 yılı itibarıyla yatırım programımızda toplam şuan 49 projemiz var. Bunun 36’sı okullarla ilgili diğer 13’ü ise derslik dışı yatırım dediğimiz spor salonu, pansiyon gibi yatırımları kapsıyor. Son 3 yıla baktığımızda çok ciddi bir eğitim yatırımına gidildi. Dolayısıyla ikili öğretimin tüm unsurlarını çözecek şekilde dizayn edildi. Bu sene içinde üreteceğimiz derslik sayısına bakıldığında inşaatlar tamamlanınca yaklaşık 730 derslik üretmiş olacağız. Şu an Samsun genelinde 14 bin dersliğimiz var.730 derslikle beraber tüm ikili öğretimi çözecek ve tüm okullarımızda normal öğretime geçecek süreci hep beraber yakalamış olacağız. Şu an sadece Atakum ilçemizde 2 okulumuz ikili eğitim yapıyor. Onların dışında tüm okullarda ikili öğretim konusunu çözmüş durumdayız. Bu Samsun açısından bir milat olacaktır" şeklinde konuştu.

“Sabah 9 gibi başlayan eğitimimiz öğlenden sonra 2 buçuk, 3 civarı bütün okullarda bitmiş olacak”
Hedeflerinin nitelikli eğitimi, Türkiye’nin beklediği o kaliteli eğitimi ortaya koyabilmek olduğunu ifade eden Esen, "Okul sadece 4 duvardan oluşan cansız bir yapı değil aksine tam tersi canlı bir yapıdır. Çocuk sabahtan akşama kadar okulda her türlü duygusunu tatmin edebilecek nitelikte olması gerekiyor. Dolaysıyla sabahın erken saatlerinde kalkıp kahvaltı yapamadan okula gelen öğrencilerimiz yerine artık sabah uykusunu almış bir şekilde yatağından kalkan, arkadaşları ile birlikte yol boyunca oynayarak okula gelen güler yüzlü öğrenci görmek istiyoruz. Normal eğitime geçtiğimizde sanırım bunu görmüş olacağız. Sabah 09.00 gibi başlayan eğitimimiz öğlenden sonra 2 buçuk, 3 civarı bütün okullarda bitmiş olacak. Dolayısıyla kalan süre içinde öğlenden sonra ki vakitte okullarımız sosyal ve kültürel vakit için aslında açık olacaktır. Çocuklarımız oralarda kendini gerçekleştirecekleri, kendi yetenekleri keşfedecekleri aktivitelerin yanında öğrenme alanlarında oluşturmuş olacağız. Okulumuz bahçesiyle, sınıfıyla, koridoruyla diğer eklentileriyle beraber öğrencimiz tüm öğrenme süreçlerine yuvalık teşkil etmiş olacak. Bunu yapabilirsek Samsun’da beklediğimiz o nitelikli eğitimin çok önemli bir bölümünü geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Sadece mesele normal eğitime geçmek değil esas ondan sonra okulu tüm fonksiyonlarıyla hayatımıza geçirmek çok daha önemlidir. Bu noktada okul yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte tüm yeteneklerimizi kabiliyetlerimizi çabalarımızı ortaya koyacağız. Samsun’da arzu edilen nitelikli eğitimi ortaya çıkarma konusunda hem sorumluluğumuzu hissederek hem de hazzı yaşayacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek
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