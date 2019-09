Samsun 2020 yılında tekli öğretime geçecek

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun’un 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısına tekli eğitime hazır durumda olacağını belirterek, "Şu an Samsun genelinde 14 bin dersliğimiz var. 730 derslikle beraber tüm ikili öğretimi çözecek ve tüm okullarımızda normal öğretime geçecek süreci hep beraber yakalamış olacağız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun’un tekli eğitime geçmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim planlamalarını okullar arasında bir takım değişimler dönüşümler yapmak suretiyle tekli eğitim hedefine gidecek şekilde Samsun’daki eğitim kurumlarına kurguladıklarını ifade eden Esen, "Özellikle hükumetimizin 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de normal eğitime geçilecek hedefinden sonra çalışma arkadaşlarımızla beraber Samsun’un bir fotoğrafını çıkarttık. Bundan 3 yıl önce tekli eğitim hedefi konulduğunda kaç derslik üretebiliriz diye düşündük ve önümüze bir plan koyduk. Bin 200 derslik üretirsek Samsun’da normal eğitime geçebiliriz sonucuna ulaştıktan sonra ummalı bir şekilde çalışmaya başladık. Bütün programlarımızı bu hedefe göre revize ettik. Şüphesiz modern bir eğitimin yapılabilmesi için mekanlar çok önemli bir konuma sahiptir. Mekanların ferahlığı, öğrencilerimiz okulu sevecek şekilde dizayn edilmesi, boyasından tutunda iç dizaynına ve sosyal mekanlarına kadar çocuğun her türlü öğrenmesini harekete geçirecek, her türlü merak duygusunu harekete geçirecek nitelikte olması çok önemlidir. Bu felsefeyi de önümüze koyarak biz ikili öğretimden kurtulabilmek için bir takım planlamalar yaptık" diye konuştu.