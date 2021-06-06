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  4. Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı baba son görüşmelerini anlattı

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı baba son görüşmelerini anlattı

06.06.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker’in (25) Samsun’un Bafra ilçesinde baba ocağına ateş düştü. Üzüntülü Baba Nurettin Şeker oğluyla arasında geçen son konuşmayı anlattı.

Şehit haberi alan ailesi ve komşuları büyük üzüntü yaşadı. Şeyhören Mahallesi’ne giden İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, aileye acı haberi vererek başsağlığı diledi.

Üzüntülü Baba Nurettin Şeker, "Bu sabah 08.30’da görüştük. ’Ben sonra ararım’ dedi, o kadar” diye konuştu.

"ŞEHİT HABERİNİ ARKADAŞLARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ATMIŞLAR, ORADAN ÖĞRENDİK"

Amca Fikri Şeker de, “Sabah saat 08.30 gibi görüştük. Görevde olduğunu söyledi. ’Gayet iyiyim’ dedi. Şehit haberini arkadaşları sosyal medya hesaplarına atmışlar, oradan öğrendik" dedi.

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"1 BUÇUK AY SONRA DÜĞÜNÜMÜZ VARDI"

Şehidin nişanlısının babası Hüseyin Dursuni, ”En son bayramda görüştü. 1 buçuk ay sonra düğünümüz vardı. Temmuz’un sonunda niyetimiz öyleydi. Ama o düğünü erken yaptı" şeklinde konuştu.

Pençe Yıldırım Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker’in nişanlı olduğu, evlilik için hazırlıklar yaptığı öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Samsun-Çarşamba Havaalanı’na uçakla gelecek, oradan da Bafra’ya getirilerek Bafra Asri Mezarlık’ta bulunan şehitlikte son yolculuğuna uğurlanacak.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında EYP’ye basarak yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyinde, 6 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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