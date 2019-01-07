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Samsun açıklarında batan gemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

Gemi mürettebatından 2 kişinin cenazesi ile kurtarılan 3 kişi daha karaya çıkarıldı - Vali Osman Kaymak, hastanedeki tedavisi süren 4 kişiyi ziyaret etti

Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 2'sinin cenazesi ile kurtarılan 3 kişi daha karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Samsun'un 80 mil açığında batan Panama bandıralı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Daha önce mürettebattan biri kadın 4 kişinin karaya çıkarılıp hastanelere kaldırılmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle 2 kişinin cenazesi ile kurtarılan 3 kişi daha Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistine getirildi.

Kurtarılanlardan 2'si pistte bekletilen ambulanslarla, durumu ağır olan bir kişi ise ambulans helikopterle hastanelere sevk edildi. Cenazeler morga götürülmek üzere ambulanslara konuldu.

Vali Osman Kaymak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi süren 4 kişiyi ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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gemi kurtarma Mürettebat Samsun

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