HABER

Samsun açıklarında batan gemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:26 | Son Güncelleme

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun açıklarında batan gemiye ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 80 mil açıkta batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılan ve kentteki hastanelere kaldırılan kişilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Geminin batması sonucu yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerinin sürdüğü, kazaya ilişkin raporların tutulduğu ve sorumluların araştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, hareket limanından bilgilerin istendiği, geminin elverişlilik belgesini verenlerin tespitine çalışıldığı kaydedildi.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
GÜNCELLEME - Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiGÜNCELLEME - Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi
AB Komiseri: Mültecilere güvenli gelecek için Türkiye ile birlikte çalışmalıyızAB Komiseri: Mültecilere güvenli gelecek için Türkiye ile birlikte çalışmalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Volga-Balt 214 kuru yük gemisi

En Çok Okunan Haberler

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.