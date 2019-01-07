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Samsun açıklarında batan gemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:21 | Son Güncelleme

Gemi mürettebatından kaybolan 4 kişiyi Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor - Vali Osman Kaymak: - "Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Dost Gemisi bölgede, havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor"

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait ekipler tarafından, 13 mürettebattan 7'sinin kurtarılması, 2'sinin cesedine ulaşılmasının ardından, denizde kaybolan 4 kişiye daha ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin battığı bölgede, olumsuz hava şartlarına ve havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarının bırakılmadığını belirtti.

Denizde, mürettebattan hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen 4 kişi olduğunu ifade eden Kaymak, bu kişilere ulaşılması için ekiplerin hava destekli yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Dost Gemisi bölgede, havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor." diyen Vali Kaymak, filikalardan birinde sıkışmış ve hareketsiz halde görülen kişinin çıkarılması için yoğunlaşıldığını aktardı.

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