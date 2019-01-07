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Samsun açıklarında batan gemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 20:54 | Son Güncelleme

Kurtarılan gemi mürettebatından mühendis Shevchuk Stanislav: -"Başta Vali olmak üzere bizi kurtaran tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz" - "Termal kıyafetlerimiz olduğu için hayatımız kurtuldu"

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından mühendis Shevchuk Stanislav, kendilerini kurtaranlara teşekkür etti.

Stanislav ile 4 arkadaşının Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürdürülüyor.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Shevchuk Stanislav, kötü hava şartları nedeniyle yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştuğunu anlattı.

Sabah saatlerinde dalgalara daha fazla dayanamayan geminin ön kısmının kırıldığını ve hızla batmaya başladıklarını ifade eden Stanislav, "Uyuduğumuz sırada olay meydana geldi. Gemi batmaya başladı. Termal kıyafetlerimiz olduğu için hayatımız kurtuldu." dedi.

Stanislav, geminin yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede battığını ve tüm mürettebatın suya atladığını belirtti.

Gemide bulunan iki küçük botun suya indirildiğini söyleyen Stanislav, "Dalga çok olduğu için o botlara herkes binemedi. Suda olanlar donmaya başladı. Suda yaklaşık 4 saat kaldık. Daha sonra kurtarma ekibi geldi. Başta Vali olmak üzere bizi kurtaran tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Olay gece olsa şansımız olmayabilirdi." diye konuştu.

Ailesine mesaj gönderen Stanislav, "Beni merak etmeyin. Çok üşüdüm ama şimdi çok iyiyim. Bizi kurtaran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok tecrübeli bir ekiple çalıştılar." ifadesini kullandı.

Hayatta kalan mürettebattan bazıları da vücut ısılarını artırmak için suda sürekli hareket ettiklerini ve bu sayede kurtulmayı başardıklarını anlattı.

Bu saban Samsun açıklarında, 80 mil uzaklıktaki "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kurtarıldı. Kuru yük gemisinin mürettebatından 4 kişiyi, Karadeniz'de arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Dost Gemisi bölgede, havadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer taraftan mürettebatın tedavilerinin sürdüğü Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Ede Türe, gazetecilere, hastanelerinde 5 kişinin tedavi gördüğünü sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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mühendis Shevckhuk Stanislav Panama bandıralı kuru yük gemisi Samsun

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