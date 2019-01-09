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Samsun açıklarında batan gemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Konsolos Borys Yasynskyi, hastane yönetimini ziyaret ederek batan gemiden kurtarılan 7 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Konsolos Borys Yasynskyi, Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılanların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Samsun açıklarında batan kuru yük gemisinden kurtarılan 7 denizcinin tedavileri, kentteki özel bir hastanede sürüyor. Konsolos Yasynskyi, hastanenin genel müdürü Remzi Karşı'yı ziyaret ederek tedavileri süren vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Yasynskyi, sağlık hizmetinden duydukları memnuniyet ile Türk halkının misafirperverliğini hastanede de tecrübe ettiğini belirterek hastane personeline teşekkür etti.

Üzücü bir olay yaşadıklarına işaret eden Yasynskyi, kurtarılan 7 vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Remzi Karşı ise olayın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek "Hastalarımızın tedavisi devam ediyor. Sağlık durumlarının iyi olmasından memnunuz. Hastanemizin ilgili birimleri, hastalarımızı taburcu edilecekleri süreye kadar yakından takip ediyor." dedi.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden önceki sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda 13 kişilik mürettebattan 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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