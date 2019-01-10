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Samsun açıklarında batan gemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

Karadeniz'de batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi Karadeniz'de arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarılması, 4'ünün cesedine ulaşılmasının ardından kayıp 2 kişinin bulunması için dördüncü günde çalışmalarına devam ediyor.

Samsun açıklarındaki arama çalışmaları 2 botla yapılıyor.

Batan gemiden kurtarılan Ukraynalı mühendis Shevchuk Stanislav (45), gemiciler Oleh Herashchenko (30), İlchenko Yevhenii (21), Yatsenko Yevgen (58), Skachko Denys (30) ve Milnichenko Pavlo (41) ile kadın aşçı Tetiana Budko'nun (40) tedavileri sürüyor.

Olay günü Azerbaycan uyruklu kaptan İsmyilov Turbat ile Ukraynalı üçüncü kaptan Bodnik Ruslan'ın (31) cesedine ulaşılmış, daha sonra gemici Krepts Dmytro ve elektrik zabiti Vyovozs Isytrosyas'ın cesedi bulunmuştu.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderilmişti.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden 7 Ocak'ta sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Panama Samsun Volga-Balt 214 kuru yük gemisi

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