Samsun açıklarında gemi battı; 6 ölü, 7 kişi kurtarıldı (3)

GEMİDEKİ MÜRETTEBATIN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Karadeniz’de, Samsun’un 80 mil açıklarında batan Volvo Balt 214 isimli Panama bayraklı batan yük gemisinde yer alan mürettebatın isimleri belli oldu. Batan gemiden sağ olarak kurtarılanların ve hepsi Ukrayna uyruklu 2’inci kaptan Shevchuk Stanislav (45), Herashchenko Oleh (30), İlchenko Yevhenii (21), kaynakçı Yatsenko Yevgen (58), Skachko Denys (30), kadın aşçı Budko Tetiana (40), Milnichenko Pavlo (41) oldukları belirlendi. Olayda hayatını kaybeden ve cansız bedenlerine ulaşılan Azerbacan uyruklu kaptan İbrahimov Mammadali (41) ve Ukrayna uyruklu yardımcı kaptan Bodnik Ruslan (31) olduğu saptandı.

Batan gemideki, Ukrayna uyruklu Vyazovsky Rostyslav (39), Krepets Dmytro (31), Ovdiienko Volodymyr (21) ve Azerbaycan uyruklu İsmyilov Turbat’ın (47) cesetlerinin ise olumsuz hava koşulları nedeniyle henüz çıkartılamadığı öğrenildi.

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