HABER

Samsun açıklarında gemi battı; mürettebattan 4 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 11:49 | Son Güncelleme

SAMSUN açıklarında Panama bayraklı gemi henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN açıklarında Panama bayraklı gemi henüz belirlenemeyen nedenle battı. Gemiden tehlike sinyali alınmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, arama- kurtarma çalışmalarında 13 kişilik mürettebattan 4'ünü kurtarıp, hastaneye götürdü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta, Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alındığı belirtildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bot ve helikopter ile anında arama- kurtarma faaliyeti başlatıldığı kaydedilirken, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı. Bakanlığın açıklamasında gemideki diğer görevlilerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı’nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır" denildi.
Öte yandan gemiden kurtarılan 4 görevlinin, helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Samsun açıklarında fırtına etkili olurken, Karadeniz illerinden kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Gemideki mürettebat sayısının 13 olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...Gördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...
Yurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyonda 9 tutuklamaYurt dışındaki vatandaşların hesaplarını boşaltan çeteye operasyonda 9 tutuklama
Kardeşlerin kullandığı araçlar çarpıştı: 1 ölü, 8'i öğretmen 10 yaralıKardeşlerin kullandığı araçlar çarpıştı: 1 ölü, 8'i öğretmen 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.