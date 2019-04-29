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Samsun Adliyesinde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Samsun Adliyesinde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" açıldı

Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek ve psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun Adliyesinde hizmete açıldı.

Açılış törenine katılan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, suça maruz kalmış mağdurların adli süreçler hakkında bilgi alabilecekleri merkez kurduklarını söyledi.

Özellikle çocuklar ile şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış, aile içi şiddet mağduru kadınların, değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edileceğini belirten Gürkan, "Yapılacak bireysel değerlendirme sonrasında adli destek planı ve yerine göre vaka yönetimi teknikleri ile mağdurun ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacak." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da mağduriyete uğrayanların mağduriyetlerinin giderilmesi, ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi, adli süreçlerden etkin şekilde yararlanmaları amacıyla kurulan müdürlüğü Samsun'da da faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Yavuz, birimde müdür, 6 psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı ve 2 katibin görev yapacağını sözlerine ekledi.

Projenin Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro Jose Barcelo Obrador da Türkiye'deki müdürlüklerin çok iyi kurgulandığını belirterek, verilen hizmet sayısı ve niteliğinin de umulan düzeyde olması durumunda birçok ülkeye örnek olabileceğini vurguladı.

Açılış törenine Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, Başsavcı Vekilleri Selçuk Cebeci, Hasan Kıdıl, Adem Aldemir, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, hakimler ve savcılar katıldı.

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Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Samsun adliyesi

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