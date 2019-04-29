Suç mağdurlarını adli süreçte bilgilendirecek ve psikolojik destek verecek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun Adliyesinde hizmete açıldı.

Açılış törenine katılan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, suça maruz kalmış mağdurların adli süreçler hakkında bilgi alabilecekleri merkez kurduklarını söyledi.

Özellikle çocuklar ile şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış, aile içi şiddet mağduru kadınların, değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edileceğini belirten Gürkan, "Yapılacak bireysel değerlendirme sonrasında adli destek planı ve yerine göre vaka yönetimi teknikleri ile mağdurun ihtiyacına göre profesyonel destek sağlanacak." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da mağduriyete uğrayanların mağduriyetlerinin giderilmesi, ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi, adli süreçlerden etkin şekilde yararlanmaları amacıyla kurulan müdürlüğü Samsun'da da faaliyete geçirdiklerini söyledi.