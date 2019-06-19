Samsun AFAD'dan deprem tatbikatı

Kimyasal gaz sızıntısı olan bir bölgede de özel kıyafetli uzmanlar tarafından ölçümler yapıldı.

Tatbikat, senaryo gereği saat 07.50'de Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde 6 büyüklüğündeki depremin Bilgi Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu tarafından Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinde tanımlanmasıyla başladı.

Vali Kaymak, tatbikatı başarıyla gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

Her türlü afet ve olumsuzluklara karşı hazırlıklı olabilmek için tatbikat yapıldığına işaret eden Osman Kaymak, "Deprem, sel, heyelan, yangın gibi farklı afetlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak bölgede önemli imkanlara sahibiz. Samsun, her türlü afete müdahale edebilecek durumda." dedi.

Afet müdahale planları hazırlandığını ama tatbikat yapılmadığı zaman sorun yaşanabildiğini dile getiren Kaymak, "Afet olduğu zaman ne kadar zamanda olay yerinde bulunulacak, hangi imkanlar kullanılacak, bunların kullanımı açısından bu deneme çalışmaları önemlidir." ifadesini kullandı.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Levent Uçarlı ile diğer ilgililer de takip etti.

