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  4. Samsun-Ankara kara yolunda feci kaza! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Samsun-Ankara kara yolunda feci kaza! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

25.08.2024 13:30
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Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

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Farklı noktalarda, iki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

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Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.

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(AA)
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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