Samsun-Ankara kara yolunda feci kaza! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

Farklı noktalarda, iki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.

(AA)

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır