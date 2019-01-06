HABER

Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 21:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Ağır vasıtaların kayması ve bazı araçların yoldan çıkması nedeniyle trafiğe kapanan yol, Karayolu ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı - Yolda kalan sürücü ve vatandaşlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından yiyecek ve içecek ikramında bulunuluyor

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte öğleden sonra başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor.

Tipi kentte hayatı olumsuz etkilerken Samsun-Ankara kara yolunda da ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Çorum-Samsun kara yolunun 7. kilometresindeki Hasan Zahir ve 10. kilometresindeki Kaymakçı mevkileri ile Çorum-Ankara kara yolunun 40. kilometresindeki Koparan mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Ağır vasıtaların kayması ve bazı araçların yoldan çıkması nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler araçlarına zincir taktı, bazı sürücülerin, araçlarından inerek çalışmaları izledikleri görüldü.

Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermedi.

Zinciri bulunmayan otobüsler otogarda bekletilirken kamyon ve tırlar da yol üzerindeki müsait noktalarda bekletiliyor. Uyarılara rağmen zincir takmadan yoluna devam eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

- Yolda kalan sürücü ve vatandaşlara AFAD'dan yardım

Ekiplerin çalışması sırasında yolun açılmasını bekleyen tır şoförü Abdullah Geçer, Mersin'den Samsun'a malzeme götürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 30 dakikadır yolun açılmasını bekliyorum. Buraya gelene kadar yolda fazla sıkıntı yoktu ancak burada yol kapandı. Yarım saattir bekliyoruz. Karayolları ekipleri çalışma yapıyor." dedi.

Yağış dolayısıyla aracıyla kaza yapan bir sürücü de yaklaşık 1,5 saattir beklediklerini ifade ederek, "Hızlı gelen bir araç bize ve başka bir araca çarpıktan sonra yoldan çıktı. O aracı çekiciyle götürdüler. Şu an yolda sıkıntı olduğu için çekicinin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada çeşitli sebeplerle yolda uzun süre kalan sürücü ve vatandaşlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.

PARTNERBikinili kutlama!Bikinili kutlama!
Bingöl'ün 4 ilçesinde okullara kar tatiliBingöl'ün 4 ilçesinde okullara kar tatili
İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirttiİtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buzlanma Çorum kar yağışı Samsun-Ankara kara yolu yolda kalan sürücüler

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Survivor yarışmacısı ünlü basketbolcuyla nişanlandı

Survivor yarışmacısı ünlü basketbolcuyla nişanlandı

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar uyarısı THY seferlerini iptal ettirdi

Yola çıkacaklar dikkat! Kar uyarısı seferleri iptal ettirdi

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Ankara'da okullar tatil mi? Açıklandı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.