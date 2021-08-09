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  4. Samsun-Ankara karayolunda 21 metrelik balıkçı teknesi görenleri şaşırttı

Samsun-Ankara karayolunda 21 metrelik balıkçı teknesi görenleri şaşırttı

09.08.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun-Ankara karayolunda bir TIR'ın üzerinde taşınan 21 metre uzunluğunda, 6 metre enindeki balıkçı teknesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ağrı’daki bir alıcı, restorana dönüştürmek üzere Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan ve kullanılmayan tekneyi satın aldı. 21 metre uzunluğunda, 6 metre enindeki balıkçı teknesi, bir TIR ile Ağrı’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması için nakliyat, İl Emniyet Müdürlüğü’ne de bildirildi.

ŞAŞKINLIK YARATTI

İki görevli aracın eşliğinde tekne, karayoluyla götürülürken bu sırada yolda onu gören diğer araçların sürücüleri ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Balıkçı teknesinin yarın Ağrı’da olmasının planlandığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Samsun
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