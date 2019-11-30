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Samsun Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Mezunları Derneği etkinlik düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 20:07 | Son Güncelleme

Samsun Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Mezunları (SASMEM) Derneği etkinlik düzenledi.Bugün bir kafede düzenlenen etkinlikte Samsun Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Mezunları (SASMEM) Derneği üyeleri bir araya geldi.

Samsun Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Mezunları (SASMEM) Derneği etkinlik düzenledi.
Bugün bir kafede düzenlenen etkinlikte Samsun Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Mezunları (SASMEM) Derneği üyeleri bir araya geldi. Etkinlikte rahmetli öğretmen Ali Turmuş’ta anılırken duygu dolu anlar yaşandı. Yazar-şair Zekeriya Çavuşoğlu ile merhum öğretmen Ali Turmuş’un ailesinin de katıldığı etkinlikte Atatürk Sağlık Meslek Lisesi mezunları ve öğretmenleri hazır bulundu.
SASMEM Derneği Başkanı Güven Akman, dernek olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere de burs imkanı sağladıklarını belirterek okulun mezunlarını derneklerine üye olmaya davet etti.
Başkan Güven Akman, "4 yıl önce kurulan derneğimizin sağlık teşkilatından 350 üyesi bulunmakta. Hedefi; mesleki birliği, beraberliği, yardımlaşmayı sağlamak olan derneğimiz etkinlikleri takdire şayan. Öğrencilerin öğretmenleriyle buluşmasına, hasret gidermesine, bağlarının kopmamasına önderlik eden derneğimizde bütün mezunlarımızı görmek istiyoruz"dedi.

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