Samsun bağımsız adayı Usta: Buraya bedel ödeyerek geliyorum

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını açıklayan Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bedel ödemekten korkmadım ve bedeli de ödedim. Ben buraya bedel ödeyerek geliyorum. Bundan sonra da bunun bedeli neyse ödemeye hazırım. Verilecek bir can varsa o canı vermeye de hazırım ben. Milletimin menfaatini siyasi ikbalime tercih ettim. Şimdi de kendimi bu millete teslim ediyorum" dedi.

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Erhan Usta, kente gelerek düzenlenen programa katılanlara hitap etti. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıktığı ilk nokta olan Tütün İskelesi'nin önünde gerçekleştirilen programda Usta, büyükşehir belediye başkanlık adaylık nedenlerini ve vaatlerini anlattı.

Meclis faaliyeti yürüttüğü 4 yıl boyunca Samsun'da parti ayrımı gözetmediğini kapısının herkese açık olduğunu söyleyen Usta, "Bundan sonra da parti ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklaşacak bir belediye başkan adayı olması sizlere vaat ediyorum. Benim arkamda bir siyasi parti yok benim arkamda bir sermaye de yok. Benim arkamda siz varsınız, bu bir gönüllülük hareketidir. Kutuplaştırıcı bir siyasi ortam var. Bu ortamda insanlar rahat oy veremiyorlar. Çünkü bir tarafa sizi hemen yaslayıveriyorlar. Bu siyasi ortam seçmenin özgür iradesine gem vuruyor. İşte o yüzden biz seçmenin bu engele takılmasını istemediğimiz için bağımsız olarak çıktık. Herkesin adayı olmak istedim. Bütün Samsun'u kucaklamak istedim" diye konuştu.