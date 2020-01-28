Samsun barajlarında son durum

Samsun’un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı’nın 2019 yılı Ocak ayı doluluk oranı yüzde 92,73 seviyesindeyken, 2020 yılı Ocak ayı dolduk oranı ise yüzde 25,45 düşerek, yüzde 67,28’e geriledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da bulunan 7 barajın doluluk oranları hakkında bilgi verildi. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) ulaştığı verilere göre Samsun’da bulunan Hasan Uğurlu Barajı, Suat Uğurlu Barajı, Çakmak Barajı, Ladik Gölü, Altınkaya Barajı, Derbent Barajı ve Vezirköprü Barajı’nın 2018-2019 yılı Aralık ayı doluluk oranları ile 2019 yılı Ocak ayı ve 2020 yılı Ocak aylarında barajların doluluk oranlarında düşüş kaydedildi.

Verilere göre Ocak ayı baraj doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda genel toplamda 2019 yılı Ocak ayı ile 2020 yılı Ocak ayı arasında yüzde 2,94’lük bir düşüş gözlemlendi. Samsun’un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı’nın 2019 yılı Ocak doluluk oranı yüzde 92,73 seviyesindeyken, 2020 yılı Ocak ayı dolduk oranı ise yüzde 25,45 oranında düşerek, yüzde 67,28’e geriledi.

2019’da barajların doluluk oranları arttı

2018 yılı Aralık ayı ortalamalarına göre Yeşilırmak Havzası’nda bulunan barajlardan Hasan Uğurlu Barajı’nın doluluk oranı Aralık 2018’de yüzde 57,38 olurken, Aralık 2019 ise yüzde 63,80’e çıktı. 2018 Aralık’ta yüzde 92,84 olan Suat Uğurlu Barajı’nın doluluk oranı 2019 Aralık ayında yüzde 96,84’e yükseldi. İçme suyu ihtiyacının sağlandığı Çakmak Barajı’nın 2018 yılı Aralık ayı doluluk oranı yüzde 48,8 olurken, 2019 Aralık’ta ise 49,9’a yükseldi. 2018 Aralık’ta doluluk oranı yüzde 9,73’e kadar düşen Ladik Gölü’nün doluluk oranı 2019 Aralık ayında ise yüzde 36,15’e yükseldi. Kızılırmak Havzası’nda bulunan barajlardan Altınkaya Barajı’nın Aralık 2018’de yüzde 68,79 olan doluluk oranı, Aralık 2019’da yüzde 69,16’ya çıktı. Derbent Barajı’nın doluluk oranında göze çarpan değişiklik olmazken, doluluk oranı yüzde 92,87’de kaldı. Vezirköprü Barajı Aralık 2018’de yüzde 69,97 doluluk oranına sahipken, 2019 Aralık ayında ise bu oran yüzde 50,18’e geriledi. Genel toplamda barajların 2018 yılı Aralık ayında doluluk oranı yüzde 67,85 olurken, 2019 yılı Aralık ayında ise bu oran yüzde 69,18’e ulaştı.

2020 yılında barajların doluluk oranı yüzde 2,94 düştü

Ocak ayı baraj doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda 2019 yılı Ocak ayı ile 2020 yılı Ocak ayı arasında yüzde 2,94’lük bir düşüş gözlemlendi. 2019 Ocak ayında barajların doluluk oranı yüzde 67,57 olarak ölçülürken, 2020 Ocak ayında barajların doluluk oranı ise yüzde 64,63 olarak ölçüldü. Samsun’un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı’nın 2019 yılı Ocak doluluk oranı yüzde 92,73 seviyesindeyken, 2020 yılı Ocak ayı dolduk oranı ise yüzde 25,45 seviyesinde düşerek, yüzde 67,28’e geriledi.

Yeşilırmak Havzası’nda bulunan barajlardan Hasan Uğurlu Barajı’nın doluluk oranı Ocak 2019’da yüzde 62,76 olurken, şu an Ocak 2020’de ise yüzde 54,37’ye düştü. 2019 Ocakta yüzde 91,91 olan Suat Uğurlu Barajı’nın doluluk oranı 2020 Ocak ayında yüzde 96,42’ye yükseldi. 2019 Ocakta doluluk oranı yüzde 47,37’ye yükselen Ladik Gölü’nün doluluk oranı 2020 Ocak ayında ise yüzde 40,80’e düştü. Kızılırmak Havzası’nda bulunan barajlardan Altınkaya Barajı’nın Ocak 2019’da yüzde 66,39 olan doluluk oranı, Ocak 2020’de yüzde 64,51’e düştü. Derbent Barajı’nın doluluk oranı Ocak 2019’da yüzde 89,41 olurken, Ocak 2020’de yüzde 91,11’e yükseldi. Vezirköprü Barajı Ocak 2019’da yüzde 92,71 doluluk oranına sahipken, 2020 Ocak ayında ise bu oran yüzde 76,74’e geriledi.

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