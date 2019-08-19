Samsun Barosu adli yıl açılış törenine katılacak

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacağını bildirdi.

Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Adli Yıl Açılış programı nedeniyle Yargıtay Başkanı tarafından Samsun Barosu Başkanı sıfatıyla kendisine gönderilen davete ilişkin düşüncelerini basın yoluyla kamuoyunun, Türkiye'deki tüm avukatların ve yargı camiasının bilgisine arz etme zorunluluğu doğduğunu aktardı.

Baroların birer meslek örgütü olduğunu belirten Gürbüz, "Tüm diğer meslek örgütleri gibi baroların birincil görevi mesleğinin, meslektaşlarının sorunları ile ilgilenmek, sorunların çözümü için çareler üretmek, olabilecek sorunların önünü alabilmek için önlemler geliştirmek ve tüm bunları yetkili, ilgili makamlara ileterek takipçisi olmaktır." ifadesini kullandı.

Gürbüz, Yargıtay Başkanının adli yıl açılış programı için baro başkanlarına gönderdiği davet ve TBB başkanının bu programda yapacağı konuşmanın, mesleklerinin geleceği açısından bir fırsat olarak görülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti: