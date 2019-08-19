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Samsun Barosu adli yıl açılış törenine katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz: - "Bir meslek örgütü yöneticisi olmanın omuzlarıma yüklediği sorumlulukla adli yıl açılış programına katılacağım"

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacağını bildirdi.

Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Adli Yıl Açılış programı nedeniyle Yargıtay Başkanı tarafından Samsun Barosu Başkanı sıfatıyla kendisine gönderilen davete ilişkin düşüncelerini basın yoluyla kamuoyunun, Türkiye'deki tüm avukatların ve yargı camiasının bilgisine arz etme zorunluluğu doğduğunu aktardı.

Baroların birer meslek örgütü olduğunu belirten Gürbüz, "Tüm diğer meslek örgütleri gibi baroların birincil görevi mesleğinin, meslektaşlarının sorunları ile ilgilenmek, sorunların çözümü için çareler üretmek, olabilecek sorunların önünü alabilmek için önlemler geliştirmek ve tüm bunları yetkili, ilgili makamlara ileterek takipçisi olmaktır." ifadesini kullandı.

Gürbüz, Yargıtay Başkanının adli yıl açılış programı için baro başkanlarına gönderdiği davet ve TBB başkanının bu programda yapacağı konuşmanın, mesleklerinin geleceği açısından bir fırsat olarak görülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde Samsun Barosu Başkanı sıfatıyla baromuz mensubu meslektaşlarımız adına emek verdim, katkı sağladım, Strateji Belgesi'nin açıklanmasından sonra da hayata geçirilmesiyle ilgili gayretlerde bulundum, bulunmaya da devam ediyorum. Bu kapsamda sürecin takibi adına mesleğimiz, meslektaşlarımızın problemlerinin en üst düzeyde dile getirilmesi adına, bu niyet ve amaçla orada bulunacaklarını düşündüğüm TBB yönetimini yalnız bırakmamak adına 2 Eylül günü Ankara'da Sayın Yargıtay 1. Başkanının davetine icabet etmemin uygun olacağını düşünüyorum."

Sadece eleştirerek, çözüm önermeyerek, diyalog kapılarını sıkı sıkıya kapatarak problemlerin çözümünün mümkün olmayacağının altını çizen Gürbüz, "Bir meslek örgütü yöneticisi olmanın omuzlarıma yüklediği sorumlulukla adli yıl açılış programına katılacağım." ifadesini kullandı.

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Adli yıl açılış töreni Millet Kongre ve Kültür Merkezi Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz

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