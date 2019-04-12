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’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğinde devam eden “Bilimin Işığında 100.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğinde devam eden “Bilimin Işığında 100. Yıl Samsun Bilim Şenliği"ni 2 günde 10 bin kişi ziyaret etti.
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında devam eden “Bilimin Işığında 100. Yıl Samsun Bilim Şenliği" 2. gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tekkeköy TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam eden bilim şenliğinde arttırılmış gerçeklik, sanat, STEM, tasarım, robotik kodlama, sağlık, sanal gerçeklik, elektrik elektronik, fen bilimleri, oyun tabanlı öğrenme, değerler eğitimi, matematik alanlarında 450 etkinliğin düzenlendiği ve ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve orman mühendisleri tarafından öğrencilere yönelik etkinliklerin gerçekleştirildiği Bilim Şenliği’ni 2 günde 10 bin kişi ziyaret etti.

"Çocuklarımız imkan verildiği zaman çok güzel şeyler yapabilir"
Samsun Valisi Osman Kaymak da Bilimin Işığında 100. Yıl Samsun Bilim Şenliği’ne gelerek stantları gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, okullardan ve kurumlardan katılımların olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın imkan verildiği zaman çok güzel şeyler yapabileceklerine şahit olduk. Onların sadece ezberleme değil de ortaya bir şey koyabilme, uygulama, analiz yapma yeteneklerini burada çok yakından gördük. Öğrenmeyi oyun haline getiren, zevkli kılan uygulamalara burada şahit olduk. Samsun’da 260 bine yakın öğrencimiz var. Bu çocuklarımızın okulu severek geleceğe hazırlanmalarını önemsiyoruz. Çocuklarımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yeni müfredatla okulu eğlenceli kılan, öğrenmeyi oyun haline getiren ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar ortaya koyan projeler uygulanıyor” dedi.
Ziyaretçiler ise Bilim Şenliği’nin özellikle çocuklar için çok yararlı olduğunu söyledi. Bilimin Işığında 100. Yıl Samsun Bilim Şenliği 13 Nisan’da sona erecek.

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını

’Samsun Bilim Şenliği’ne ziyaretçi akını
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