Samsun butik çikolatanın merkezi olmaya hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Butik Çikolata Eğitimi kursu ile fındığa katma değer katarak, çikolatada dünya markası olmayı amaçlıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı, sektörel bazda potansiyel oluşturan, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda, kamu sivil özel taraflar bir araya getirilerek kümelenme çalışmaları başlattı. Bu kümelenme çalışmalarından biri de Samsun’da “Butik Çikolata Sektörü” kümelenme çalışması olarak dikkat çekti. Bu sektörde kümelenme çalışmalarına hazırlık olarak çalışma grubu oluşturuldu. Butik Çikolata Eğitimi adı altında Canik Halk Eğitim Merkezi ile ortak eğitim projesi başlatıldı. 13 kursiyerin katılımı ile 1 Nisan tarihinde başlayan eğitim, 3 hafta sürecek. Kursiyerlere 120 saat eğitim verilecek. Kursta butik çikolata imalatı konusundaki pratik çalışma, sektörün duayenlerinden Hüseyin Kaptan Kın tarafından kursiyerlere yaptırılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı da kursu ziyaret ederek, kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi.

“Fındıktan endüstriyel bir ürün haline gelmiş olan çikolata oluşturmaya çalışıyoruz”

Fındığa katma değer katarak ham halinden daha fazla bir fiyata ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, “Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun civarında yetişen ürünlerin katma değerli ürün haline gelmesi için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Kalkınma Dairesi Başkanlığımız bu konuda çalışmalar yapıyor. Farklı üretimleri farklı sektörlerde geliştirmek istiyoruz. Samsun’un doğusunda ciddi anlamda bir fındık üretimi var. İnsanlar fındığı sadece ham olarak satıyorlar. Bundan da 12-17 lira gibi bir para kazanıyorlar. Bu da üreticiyi fazla tatmin etmiyor. Özellikle Avrupa’da fındığı alıp çikolata yapıyorlar. Kilosunu 100 avrodan satıyorlar. Biz de hem ev hanımları evlerinde butik çikolata üretsinler istedik. İşlerini geliştirenler de şehrin muhtelif yerlerinde dükkan açarak istihdama katkı sağlasınlar diye düşündük. 1 hafta teorik eğitim ağırlıklı geçti. Bu hafta da kursiyerler imalat yapmaya başladılar. Çok çeşitli içlerle dünya standardında çikolata üretiyorlar. Kursun ardından başarılı kursiyerler sertifikalarını alabilecekler. Sertifika alanlar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvurarak çikolata üretimi için destek alabilecekler. Samsun’da böyle bir sektör oluşturmaya çalışıyoruz. Fındıktan endüstriyel bir ürün haline gelmiş olan çikolata oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.