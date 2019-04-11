Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir görevine başladı

AK Parti'nin 17 yıldır 15 seçimden başarıyla çıktığına işaret eden Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, millet kararını sandıkta verdi, sandıkta verilen bu kararın ve bu kararın arkasında barındırdığı mesajların değerini biliyoruz. Dolayısıyla yine bu sese kulak verecek, yine bu anlamda yol haritası çizecek, yine stratejilerini milletin ne dediğine göre planlayacak ve projelendirecek olan bizleriz." dedi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak Türkiye genelinde elde edilen başarı için vatandaşlara teşekkür etti.

Karaaslan ve Demir, daha sonra MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edip Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Demir de "şahlanış dönemine Türk milleti ile başlayacaklarını" ifade etti.

"Şahlanış döneminin başlangıcını bugün yaptıklarını" belirten Demir, şöyle devam etti:

"Yoktan var etmeyeceğiz. Asla sihirbazlık da yapmayacağız. Tüm imkanlarımızı, tüm beşeri sermayemizi, tüm siyasi gücümüzü ve 1 milyon 350 bin Samsunlunun gücünü, enerjisini ve sinerjisini hizmetimize katacağız. Seçim kampanyasında negatif enerji verecek ifadeleri kullanmadığım gibi bugün de hizmet ederken de kullanmayacağım. Samsunluların proje ve önerilerine açık olacağız. Yüzde 100 ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağız."

Demir, ardından başkanlık makamına geçip görevi Zihni Şahin'den devraldı.

Törene AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti ve MHP'den partililer katıldı.

