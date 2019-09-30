HABER

Samsun Büyükşehir Belediyesinden Eren Bülbül anısına kitap bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Bornova Gençlik Kollarının Eren Bülbül’ün anısını kütüphanelerde yaşatmak için başlattığı kampanyaya ’kitap’ bağışlayarak destek oldu.İzmir’in Bornova ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün anısını kütüphanelerde yaşatmak için başlattığı kampanyaya bir destek de Samsun Büyükşehir Belediyesinden geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden Eren Bülbül anısına kitap bağışı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Bornova Gençlik Kollarının Eren Bülbül’ün anısını kütüphanelerde yaşatmak için başlattığı kampanyaya ’kitap’ bağışlayarak destek oldu.
İzmir’in Bornova ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün anısını kütüphanelerde yaşatmak için başlattığı kampanyaya bir destek de Samsun Büyükşehir Belediyesinden geldi. Büyükşehir Belediyesi, kampanyaya kitap bağışlayarak destek oldu.

Kampanya ‘ya büyük ilgi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un da destek vermesiyle Türkiye geneline yayılan ve büyük ilgi gören Eren Bülbül Kütüphaneleri kampanyasına kitap göndererek katılma kararı aldıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "AK Parti Bornova Gençlik Kolları tüm Türkiye’ye örnek olmuştur" dedi.

"Sonsuza değin iyi ki varsın Eren"
AK Parti Bornova Gençlik Kollarına mektup göndererek gösterdikleri hassasiyet ve ortaya koydukları vatan sevgisi nedeniyle teşekkür eden Mustafa Demir mektubunda şunları söyledi: "Sevgili gençler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye’mizin, bizlerin geleceği, umudu olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Anlamlı, bir o kadar güzel projeniz içerisinde yer almaktan bizler de büyük onur duyduk. Eren Bülbül, küçük bedeninde taşıdığı büyük yüreği, bu yürekteki vatan sevgisi ile artık hepimiz için bir semboldür. Gözünü kırpmadan hain teröristlerin yerini gösterirken şehit olan bu yavrumuz için bu millet sonsuza değin ’İyi ki varsın Eren’ demeyi sürdürecektir. Sizlerin, kahraman evladımızın adını İzmir Bornova’da faaliyete geçireceğiniz kütüphaneye vererek göstermiş olduğunuz duyarlılık ve incelik, herkese örnek olacak niteliktedir. Bizler de bu kütüphanenize kitap göndererek katkı sağlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, iyi eğitimli çocuklarımız, gençlerimiz bizlerin en büyük sermayesidir. Bu vesileyle bir kez daha, hayata geçirdiğiniz projeniz ve yaptığınız anlamlı çağrı ile tüm Türkiye’ye örnek olmanızdan dolayı sizleri kutluyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır."

Samsun Büyükşehir Belediyesinden Eren Bülbül anısına kitap bağışı

Samsun Büyükşehir Belediyesinden Eren Bülbül anısına kitap bağışı

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağızAFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız
İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 2.8 büyüklüğünde deprem

Evinin terasında uyurken şoku yaşadı! Acı içinde...

Evinin terasında uyurken şoku yaşadı! Acı içinde...

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı öldüren iki kişi hakkında istenen cezalar belli oldu

Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.