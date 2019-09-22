Samsun Büyükşehir Belediyesinden ilave yatırımlar geliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, turizm alanında önemli potansiyel barındıran Ladik ilçesinde sektöre yönelik ilave yatırımlar yapma kararı aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ladik ilçesindeki turizm potansiyelini artırmak ve geliştirmek amacıyla ilave yatırımlar yapmayı hedefliyor. Sektörel araştırma çalışması kapsamında belediye bürokratlarıyla birlikte ilçelerde incelemeler yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Ladik’te mevcut eksiklikler ve özellikle turizm alanında yapılması gereken yatırımları belirliyoruz" dedi.

Hafta sonunu Ladik’te geçiren Genel Sekreter İlhan Bayram’a Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal eşlik etti. Genel Sekreter İlhan Bayram, beraberindekilerle birlikte ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ’Turizm Alanı’ olarak ilan edilen Ladik Akdağ kayak tesislerinde incelemelerde bulundu. Akdağ Kayak Tesisinin yanı sıra Ambarköy, Akpınar Eğitim Müzesi ve Ladik Gölünde de incelemelerde bulunan Bayram, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen ancak henüz hizmete açılmayan 45 oda ve 100 yataklı oteli de gezen Genel Sekreter Bayram, 16 direkli, 84 sandalyeli telesiyej ile bin 360 metre uzunluğundaki pist hakkında teknik bilgi aldı.

Kış sezonu öncesinde tesise ulaşımı sağlayan 7 kilometre uzunluğundaki yolun onarılması, otopark alanlarının düzenlenmesi talimatını veren Genel Sekreter İlhan Bayram, "Turizm için son derece önemli bu tesislerimizin daha aktif hale gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Akdağ Kayak Tesislerinin bir bütün olarak sadece kış aylarında değil yaz aylarında da kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İncelemelerden bulunduktan sonra ilçe turuna çıkan İlhan Bayram, Ladik Belediyesinin Güvenli Mahallesi’ndeki parke yol çalışmasını inceledi. Vatandaşlara sohbet ederek sorunlarını dinleyen Bayram, "İlçe belediyelerimiz ile birlikte daha verimli bir çalışma ortaya koyduk. Yol ve kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Genel Sekreter Bayram, yapımı yarım bırakılan düğün salonun kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağının müjdesini de verdi.

Genel Sekreter İlhan Bayram ile Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, Ladik’teki programlarının ardından Havza ilçesine hareket etti.