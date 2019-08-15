HABER

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda temmuz yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

Havalimanında geçen ay 136 bin 968 yolcuya hizmet verildi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın temmuz ayında 136 bin 968 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Vali Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre, temmuz ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hatta 110 bin 802, dış hatta ise 26 bin 166 olmak üzere 136 bin 968 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Aynı dönemde iç hatta bin 243, dış hatta 210 olmak üzere bin 453 uçağa hizmet sunulduğunu aktaran Kaymak, yük trafiğinin ise bin 545 kilogram olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yıl başından bu yana hizmet verilen yolcu sayısının ise 889 bin 95 ulaştığını ifade etti.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldilerHareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler
Baraj gölünde boğulan anne- baba ve oğulları toprağa verildiBaraj gölünde boğulan anne- baba ve oğulları toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba Havalimanı yolcu

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Son dakika: Diyarbakır-Bingöl karayolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.