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Samsun, Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engelli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:57 | Son Güncelleme

Samsun ve Çorum'un bazı ilçelerinde, Kastamonu'da ise kent merkezi ve Devrekani ilçesinde eğitime yarın ara verilecek

SAMSUN/ÇORUM/KASTAMONU (AA) - Kar yağışı nedeniyle, Samsun ve Çorum'un bazı ilçeleri ile Kastamonu'da kent merkezi ile Devrekani ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Vezirköprü ilçesinin yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

Kastamonu'da ise kent merkezinin ardından Devrekani ilçesinde de okullar yarın için tatil edildi.

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Çorum eğitim Samsun Tatil

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