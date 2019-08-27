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Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

Samsun'da 16 yaşındaki kızları zorla kaçırılan aile, savcılığa şikayette bulunarak kızlarının bulunması için yardım istedi.

Olay, Terme ilçesinin Çangallar Haydarağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zerda Toprak, Kurban Bayramı'nın birinci günü sokak ortasında annesi darp edilerek zorla bir araca bindirilip kaçırıldı. Toprak ailesi, kızlarının bulunması için Terme Cumhuriyet Savcılığına ve jandarmaya şikayette bulundu.

"DİRENİNCE BENİ VE YANIMDAKİ KADINI DARP ETTİLER"

Baba Hayati ve anne Aysel Toprak, kızlarının yüzde 25 zeka özürlü olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini belirterek bulunmasını istediler.

Kızının kendi yanında kaçırıldığı söyleyen anne Aysel Toprak, "Maddi durumumuz yerinde olmadığı için kızım ve akrabam ile kurban kesenlerden et toplamaya giderken kızım yanımda 6 kişi tarafından zorla araca bindirip kaçırıldı. Kızımı kaçıranlara direnince beni ve akrabam olan kadını da darp ettiler. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

(İHA)

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Samsun kaçırma Terme kadına şiddet

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