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Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ş.Y. (16) isimli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki sorgularından sonra serbest bırakılırken, 10'u mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

İlçede oturan Ş.Y., geçen hafta polis merkezine giderek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 14 kişi hakkında şikayette bulundu.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında önceki gün 14 kişi gözaltına alındı.

10 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI!

Şüphelilerden 4'ü, polise verdiği ifade sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer 10 şüpheli ise emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. 10 kişi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun genç kız cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BULMUŞLAR TAZE MEYVEYİ BAFİLEMİŞLER İNSAN BİZİDE ÇAĞIRIR
yarın öbürgün seninde çocuğun olur aynı cümle sana kurulsun istermisin değişik seni.
İYİ İNSANLAR AZINLIKTA KALDILAR TÜRKİYEDE. İYİ BİR TOPLUM DEĞİLİZ. BU ÜLKE İNSANI HİÇ BU KADAR ALÇAKLAŞMAMIŞTI. HABERLERE BAKIN Bİ ... NELER OLUYOR.. BUNLARIN HEPSİ TÜRK KÜRT MÜSLÜMAN.. AMERİKALI ALMAN GELİP YAPMIYOR BU REZALETLERİ.. KENDİ HALKIMIZIN PİSLİKLERİ..
ardı arkası kesilmiyor
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