Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

İlçede oturan Ş.Y., geçen hafta polis merkezine giderek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 14 kişi hakkında şikayette bulundu.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin başlattığı soruşturma kapsamında önceki gün 14 kişi gözaltına alındı.
10 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI!
Şüphelilerden 4'ü, polise verdiği ifade sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Diğer 10 şüpheli ise emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. 10 kişi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
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