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  4. Samsun'da aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi! Soruşturma başlatıldı

Samsun'da aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi! Soruşturma başlatıldı

16.07.2024 16:38
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Samsun'da bir aile sağlığı merkezinde 3 doktor arasında kavga çıktı. Yaşanan olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Samsun'da aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi! Soruşturma başlatıldı

Olay, Atakum ilçesi Körfez Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aile Hekimi Uzman Dr. S.M.T. ile aynı yerde görev yapan Dr. D.D. arasında kişisel problemlerden dolayı ilk olarak tartışma çıktı. Akabinde olay yerine Dr. D.D.'nin eşi Dr. O.D.'nin gelmesiyle kavga ççıktı. Kavga eden doktorlar o sırada aile sağlığı merkezinde bulunan kişiler tarafından ayrıldı. Doktorlar sağlık kuruluşlarına giderek darp raporu aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattığını ve randevu konusunda bir sıkıntı olmadığını bildirdi. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Samsun
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