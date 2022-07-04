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Samsun'da akılalmaz kaza! Tır, başka bir tırın üzerinden geçti

04.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da direksiyon hakimiyetinin kaybeden tır beton su kanalına girip yoldan çıkarak demir yüklü bir başka tırın üzerinden geçti. İnanılmaz kazada demir yüklü tırın üzerinden geçen tırın sürücüsü 44 yaşındaki Yavuz Selim Öz yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Samsun'da akılalmaz kaza! Tır, başka bir tırın üzerinden geçti

Samsun'da iki tırın karıştığı inanılmaz bir kaza yaşandı. Akıllara durgunluk veren kaza Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 37. kilometresi Hacılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Öz idaresindeki çekici ve buna bağlı yarı römorklu tır Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybetti.

TIR, TIRIN ÜZERİNDEN GEÇTİ!

Tır, sürücü Öz'ün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu sağda bulunan beton su kanalına girdi. 50 metre sürüklenerek kanaldan çıkan tır adeta uçarcasına aynı istikamete seyir halinde olan Bilhan Çakıroğlu'nun kullandığı demir yüklü çekici ve buna bağlı bulunan yarı römorkun üstünden geçti. Çekicinin kupa kısmına çarpan tır karşı yöndeki beton su kanalına girdi.

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TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada tır sürücüsü Yavuz Selim Öz (44) yaralandı. Yaralı, ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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