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Samsun'da askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

Samsun'da terhisine 20 gün kalan er, askerlik görevine devam etmek istediğini söyleyerek çıktığı Devlet Opera ve Balesi binasının en üst katında intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Binası'nda meydana geldi. Vatani görevini 19 Mayıs Kışlası’nda yapan er F.Y., girdiği bunalım sonucu 50 metre yüksekliğindeki binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 20 gün kalan askerlik görevine devam etmek istediğini belirten F.Y.'yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Bunun üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis ekipleri, F.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. F.Y., polislerden Türk bayrağı istedi. Polisin getirdiği Türk bayrağını alıp açan F.Y., yaklaşık 2 saat sonra eylemine son verdi.

KIŞLASINA TESLİM EDİLDİ

Binadan indirilip polis merkezine götürülen F.Y., ifadesinin ardından kışlasına teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun er intihar

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