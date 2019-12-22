Samsun'da askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı

Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Binası'nda meydana geldi. Vatani görevini 19 Mayıs Kışlası’nda yapan er F.Y., girdiği bunalım sonucu 50 metre yüksekliğindeki binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 20 gün kalan askerlik görevine devam etmek istediğini belirten F.Y.'yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTI



Bunun üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis ekipleri, F.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. F.Y., polislerden Türk bayrağı istedi. Polisin getirdiği Türk bayrağını alıp açan F.Y., yaklaşık 2 saat sonra eylemine son verdi.

KIŞLASINA TESLİM EDİLDİ



Binadan indirilip polis merkezine götürülen F.Y., ifadesinin ardından kışlasına teslim edildi.

Kaynak: DHA

