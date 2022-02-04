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Samsun'da Atatürk Anıtı'na büyük saygısızlık! İnfial yaratan olayda flaş gelişme: Tutuklandılar

04.02.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, Atatürk Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırı Türkiye'de infial yarattı. Saldırganlar, anıta halat bağlayarak çekmeye çalıştı. Çirkin saldırıya ilişkin toplumun her kesiminden tepkiler gelirken saldırganlar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Milli Mücadele'nin simgelerinden olan Atatürk Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırı, adeta Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Anıta halat bağlayarak çekmeye çalışan saldırganlara tepkiler çığ gibi büyürken, 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Parkı'nda yer alan anıtın halat bağlanıp çekilmeye çalışılmasıyla ilgili çevredeki iş yerleri ile KGYS kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Kısa sürede şüphelileri yakalayan ekipler, akraba oldukları tespit edilen B.F. ile C.F'yi gözaltına aldı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Halat bağlayıp...Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Halat bağlayıp...

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Zanlıların çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atatürk Onur Anıtı'na karşı gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Zanlıların kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındığı menfur saldırıyla ilgili kapsamlı araştırma yapılıp delillerin toplandığı kaydedilen açıklamada, "Akabinde şüpheliler Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin bulunduğu aracın alana girişi parkın çevresindeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda sabah erken saatlerde Cumhuriyet Caddesi'nde bir cipin yoldan Atatürk Parkı'nın bulunduğu alana yöneldiği, kaldırımı geçip parka girdiği, daha sonra parktan çıkıp yoluna devam ettiği görülüyor.

Samsun'da dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

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