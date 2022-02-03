HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Halat bağlayıp...

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Halat bağlayıp...

03.02.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na çirkin bir saldırı düzenlendi. Anıta halat bağlayıp çekmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, gözaltına alındı. Valilikten olayla ilgili açıklama geldi. İşte tepki çeken olayın detayları!

Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Halat bağlayıp...

Tepki çeken olay, saat 08.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, araçla geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler, ipi olay yerinde bırakarak kaçtı.

Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı - Güvenlik - Samsun -

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

e217f8bb51644f7165f023824421766e

VALİLİK: BU SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 Şubat 2022 Regaip kandili mi?3 Şubat 2022 Regaip kandili mi?
Pentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyorPentagon açıkladı: ABD 3 bin asker gönderiyor
El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Samsun Mustafa Kemal Atatürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: Son 20 yılın zirvesi...

Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: Son 20 yılın zirvesi...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.