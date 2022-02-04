HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler tutuklandı mı? Son durum ne? Samsun Valiliği Atatürk heykeli açıklaması

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler tutuklandı mı? Son durum ne? Samsun Valiliği Atatürk heykeli açıklaması

04.02.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Atatürk anıtına 3 Şubat Perşembe günü saldırı düzenlendi. Büyük tepki çeken olayda sonrası Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada Atatürk Anıtı’na urgan bağlayarak yapılan saldırının faillerinin yakalandığı belirtildi. Tepki çeken olaya ilişkin Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler tutuklandı mı? Son durum ne? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte Samsun Valiliği Atatürk Heykeli açıklaması ve konuya ilişkin detaylar...

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler tutuklandı mı? Son durum ne? Samsun Valiliği Atatürk heykeli açıklaması

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenlenmesi sonrası polis harekete geçti. Samsun Valiliği'nden Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler ile ilgili açıklama yapıldı. Valilik 2 failin yakalandığını duyurdu. Peki Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler tutuklandı mı? Son durum ne? Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı’na urgan bağlanarak yapılan saldırıya ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyenler yakalandı mı?

SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI DÜZENLEYEN KİŞİLER TUTUKLANDI MI?

Samsun'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için şehre ayak bastığı noktaya konulan anıt, bir grup saldırgan tarafından yıkılmak istendi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı’na saat 08.15 sıralarında gelenler Onur Anıtı'ndaki atın ayak kısmına bağlanmış bir halat fark etti. İhbar üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri Onur Anıtı’na çıkarak bağlı bulunan urgan ve çelik halatı keserek delil torbasına koydu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Atatürk Parkı’na gelerek bilgi aldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada Atatürk Anıtı’na yapılan saldırının faili iki kişinin yakalandığı belirtildi.

Önce otomobilin plakasını sonrasın da ise şahısları tespit eden polis, kraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler 4 Şubat Cuma (bugün) tutuklandı.

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyenler yakalandı mı?

ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRI OLAYINDA SON DURUM NE?

Atatürk heykeline saldırıda bulunan şahısların uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı "5816 sayılı Kanun'a muhalefetten" tutuklandı.

SAMSUN VALİLİĞİ ATATÜRK HEYKELİ AÇIKLAMASI

Samsun Valiliği'nden dün yapılan açıklamada “3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı’na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir” ifadelerine yer verilmiş kısa bir süre sonra da olayla ilgisi olan 2 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'deki müzisyen cinayetinin nedeni ortaya çıktıİzmir'deki müzisyen cinayetinin nedeni ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklama
Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldüBiden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Samsun Mustafa Kemal Atatürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bakım yapacaktım.yanlış anlaşıdı diyecekler ve bırakılacaklar.bakında görün

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.