Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler yakalandı mı? Son durum ne? Samsun Valiliği Atatürk Heykeli açıklaması

Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenlenmesi sonrası polis harekete geçti. Samsun Valiliği'nden Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler ile ilgili açıklama yapıldı. Peki Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyen kişiler yakalandı mı? Son durum ne? Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı’na urgan bağlanarak yapılan saldırıya ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA SALDIRI DÜZENLEYEN KİŞİLER YAKALANDI MI?

Samsun'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için şehre ayak bastığı noktaya konulan anıt, bir grup saldırgan tarafından yıkılmak istendi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı’na saat 08.15 sıralarında gelenler Onur Anıtı'ndaki atın ayak kısmına bağlanmış bir halat fark etti. İhbar üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri Onur Anıtı’na çıkarak bağlı bulunan urgan ve çelik halatı keserek delil torbasına koydu. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da Atatürk Parkı’na gelerek bilgi aldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada Atatürk Anıtı’na yapılan saldırının faili iki kişinin yakalandığı belirtildi

ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRI OLAYINDA SON DURUM NE?

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; urgan bağlayarak Atatürk Anıtı’na yapılan saldırının faili iki kişi yakalandı.

SAMSUN VALİLİĞİ ATATÜRK HEYKELİ AÇIKLAMASI

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada “3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı’na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir” ifadelerine yer verilmişti. Valilikten yapılan son açıklamada olayla ilgisi olan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

