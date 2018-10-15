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Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde baba, televizyon yüzünden tartışma yaşadığı oğlunu bıçakla yaraladı.

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

İddiaya göre, Bereket Mahallesi'nde R.Y. (76) ile oğlu M.Y. (47) televizyon izleme yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba R.Y. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu M.Y'yi bıçakla yaraladı.

Aağır yaralanan M.Y. 112 Acil Servis ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra da Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda kullandığı bıçakla polis tarafından gözaltına alınan zanlı R.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

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