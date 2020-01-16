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  4. Samsun'da bar sahibi yanlışlıkla polisi vurmuştu! Karar verildi!

Samsun'da bar sahibi yanlışlıkla polisi vurmuştu! Karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Samsun’da polis memurunu kazara bacağından yaralayan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bar sahibi yanlışlıkla polisi vurmuştu! Karar verildi!

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir barın önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan bar çalışanı B.Ç. (22) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.Ç. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın olduğu bar önünde inceleme yaparken bu sırada iş yeri çalışanı ile bara gelen müşteri arasında anlaşmazlık çıktı ve arbede yaşandı. Bu sırada polisler olay büyümesin diye müdahale ederken M.K. (39) adlı şahsın ruhsatlı tabancayla ateş açması sonucu olay yerinde bulunan polis memuru V.K.(40) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan V.K. tedavi altına alınırken, M.K. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı

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