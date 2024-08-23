Samsun'da baraj borusu patladı! Su yüksekliği 10 metreyi buldu, karayolu trafiğe kapatıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde DSİ borusunun patlaması vatandaşları korkuttu. Vezirköprü ilçesi Kızılcaören Mahallesi mevkiinde DSİ'ye ait barajdan gelen sulama borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan akan sular bir süre Vezirköprü-Havza karayolunun trafiğe kapatılmasına yol açtı.

SULARIN YÜKSEKLİĞİ 10 METREYİ BULDU!

Patlamada borudan fışkıran suların yüksekliği 10 metreyi buldu. Taşan sular hayatı olumsuz yönde etkiledi. Olay yerine intikal eden ekipler duruma müdahale ederek patlayan borunun suyunu kesti.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Onur İstanbul, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Konuyla ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Gül, "Devlet Su İşleri'ne bağlı hatta bir arıza çıkması sebebiyle böyle durum gerçekleşti. Hastanemiz ve diş hekimliğimiz ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok, sadece yaklaşık 10 dakika trafikte bir aksama olduktan sonra kontrol altına aldık. Herhangi bir sıkıntı olmaması için bütün ekipler var gücüyle çalıştı" dedi.

Patlayan 2 binlik boruda onarım çalışması başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır