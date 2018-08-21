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Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Samsun’da bir vatandaş bayram günü güpegündüz uyuşturucu kullanıp bayıldı.

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Anıt Park’ta meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Y.B. isimli bir vatandaş, parkta dolaştığı sırada bir anda yığılıp kaldı. Parkta oturan diğer vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

BAYRAM

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Vatandaşa olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, şahsın yüksek miktarda uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Daha sonra kendine gelen Y.B.’ye olay yerine gelen polisler kimlik sorgusu yaptı. Şahıs daha sonra tedaviyi kabul etmeyerek olay yerinden uzaklaştı.

İHA

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