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Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 08:22 | Son Güncelleme

Samsun'da bekar evinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik olurken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar evinde kalan Cihan H.(19) ve Orhan T.(28) silahlı saldırıya uğradılar.

BACAĞINA 14 KURŞUN GİRMİŞ!

Cihan H.'nin her iki bacağında toplam 14 kurşun giriş çıkışı bulunurken, Orhan T. ise sol bacağından tek kurşunla yaralanarak kurşun bacak kemiğini kırdı.
ACİL EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Kanlar içinde kalan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Cihan H., kendilerini bir husumetten dolayı eve gelen Kemal K.'nin (35) vurduğunu söyledi. Polis kaçan şahsı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Samsun bekar evi silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
adana 1 samsun 2
bir husumetten dolayı vay be
14 kursun!
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