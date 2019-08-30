Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

Olay, 24 Ağustos'ta, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Otomobildeki Hakan K. ve Emrah K., çorbacının önünde Mustafa E. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K. otomobilden aldığı sopa ve bıçakla Mustafa E.'ye saldırdı. Mustafa E., vücudunun 14 yerinden bıçaklandı. Yaralanan Mustafa E.'nin arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla iki grup arasında sopalı ve tekmeli kavga büyüdü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Hakan K. ve Emrah K., olay yerinden kaçtı. Yaralı Mustafa E., yapılan müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa E.'ye toplam 58 dikiş atıldığı tedavisinin sürdüğü bildirilirken, bölgeden otomobille kaçan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K. tutuklanırken, Emrah K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan sopalı bıçaklı kavga anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tartışma sonrası kavgaya tutuştuğu, bıçaklı saldırıda bulunan şüphelilerin otomobille kaçtığı görüldü.

(DHA)

