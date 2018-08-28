HABER

Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

Samsun'da bir alışveriş merkezinde bulunan mağazadan çanta ve şort çalan genç kız, mağazadan çıktığı sırada alarmın çalması sonucu yakalandı.

Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun’a geldiği öğrenilen 18 yaşındaki M.I.Ç. adlı kız, mağazada bulunan ve her ikisinin değeri 200 lira olan beyaz şort ve bel çantasını çalarak yanında getirdiği çantaya koyup kaçmak istedi.

Mağazadan ayrılırken alarmın çalması sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan M.I.Ç. çaldığı malzemeleri geri verdi. Polise teslim edilen M.I.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

resimid_5847656-1

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.I.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)


PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Kastamonu'da 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan saldırgan her yerde aranıyorKastamonu'da 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan saldırgan her yerde aranıyor
Zorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kızı, polis kurtardıZorla evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kızı, polis kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık şort ve çanta çalan kız Samsun mağaza hırsızlığı

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.