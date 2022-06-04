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  4. Samsun'da bu müzeye giren şaşkına dönüyor! Bu halde sergileniyorlar

Samsun'da bu müzeye giren şaşkına dönüyor! Bu halde sergileniyorlar

04.06.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ne dönüştürüldü. İçerisinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma üzerinde halen askerlerin kan ve ter izleri bulunan iki sedye, fetüsler ve hastanelerde eskiden kullanılan cerrahi aletlerin gelişimlerinin sergilendiği müze, açıldığı 2021 yılından bugüne vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Samsun'da bu müzeye giren şaşkına dönüyor! Bu halde sergileniyorlar

Samsun’da atıl halde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ne dönüştürüldü. İçerisinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma üzerinde halen askerlerin kan ve ter izleri bulunan iki sedye, fetüsler, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletlerin gelişimlerinin sergilendiği müze, açıldığı 2021 yılından bugüne vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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''CERRAHİ EL ALETLERİ ÜRETİMİNDE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ''

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi koordinatörü Tuğba Kaya, “Müzemizin açılma amacı geçmişten günümüze cerrahi el aletlerinin neler olduğunu kişilere göstermek ve paylaşmaktır. Müzemizin bir bölümünde 18. ve 19. yüzyıla ait eserlerle karşılaşıyorlar. Medikal Kümelenme İnovasyon Derneği tarafında işletmesi yapıldığı için müzemizin diğer bir kısmında ise kümede bulunan üyelerimizin yaptıkları el aletleri yer almaktadır. Cerrahi el aletlerinde üretimde Türkiye’de birinci sırada, dünyada üçüncü sıradayız.

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Müzemizin içerisinde boşaltma kapları, termoforlar, tartılar, baston ve koltuk değnekleri, masaj aletleri, mor ışın aletleri gibi birçok alet bulunuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan da müzemize getirilen fetüslerimiz mevcut. Müzemize vatandaşlar ve öğrencilerin ilgisi artarak devam ediyor. Projelerimiz müzede devam ediyor. Öğrencilere burada Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardımda farkındalık eğitim veriliyor. Sonrasında da katılımcıları bir teşekkür sertifikası ile ödüllendiriyoruz” dedi. Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi herkesin ilgisini çekiyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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