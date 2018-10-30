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Samsun'da büyük panik! Çok sayıda öğrenci tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 08:38 | Son Güncelleme

Samsun Vezirköprü ilçesi Zübeyde Hanım Anaokulu zemin ve duvarlarında çatlamalar oldu. Son dakika habere göre, okul çökme ihtimaline karşı tahliye edildi.

Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu’na sabah gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, saat 07.50 sıralarında tek katlı binada çatırdama sesleri duydu. Binadaki bir sınıfta, mutfak kısmında ve kalorifer kazanı dairesinde duvarlarda derin çatlaklar oluşunca panik yaşandı.

O sırada okulda bulunan öğretmen, az sayıdaki öğrenci ve velileri dışarı kaçtı. Okul yıkılma ihtimaline karşı tahliye edilirken, polise ve itfaiyeye haber verildi. Gelen polis ekipleri, emniyet şeridi ile çevirdiği binaya girişe izin vermedi.

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Binanın zeminin de ise çökmeler meydana geldiği iddia edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Vezirköprü öğrenci Okul

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